المرجعية: يجب ان يحكم العراق ابناءه ولادور للغرباء للتحكم في مصيره

دعت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الأطراف المعنية الى الارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية وعد ضياع فرصة التوصل لرؤية جامعة لمستقبل العراق، مؤكدة على وجوب ان يحكم العراق ابناءه ولادور للغرباء للتحكم في مصيره.

وقالت المرجعية في خطبتها اليوم الجمعة في كربلاء والتي القائها وكيلها احمد الصافي وتابعته الخليج 365، "لترتق الأطراف المعنية الى مستوى المسؤولية الوطنية ولا يضيعوا فرصة التوصل الى رؤية جامعة لمستقبل هذا الشعب يحظى فيه بما حلم به الآباء ولم يتحقق للأبناء الى هذا اليوم، وهو أن يكون العراق سيد نفسه يحكمه ابناؤه ولا دور للغرباء في قراراته، يستند الحكم فيه الى إرادة الشعب ويكون حكماً رشيداً يعمل لخدمة جميع المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية، ويوفر لهم العيش الكريم والحياة السعيدة في عزّ وأمان".



وتسائلت المرجعية، "هل هذا كثير على هذا البلد العزيز مع ما يمتلكه من عقول نيرة وامكانات هائلة؟".