المرجعية: كفى حروب ولترتقي الاطراف لمستوى المسؤولية الوطنية

دعت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الى انهاء المعاناة التي عاناها العراق بسبب الحروب والمحن والشدائد على مختلف الصعد طوال عقود من الزمن سواء في الانظمة السابقة او النظام الحالي. وقالت المرجعية في خطبتها اليوم الجمعة في كربلاء والتي القائها وكيلها احمد الصافي وتابعته الخليج 365، "كفى الشعب ما عاناه من حروب و محن وشدائد على مختلف الصعد طوال عقود من الزمن في ظل الانظمة السابقة وحتى النظام الراهن".

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