المرجعية تدعو الى الاصلاح وفق الخارطة التي تحدثت عنها لانهاء الازمة

دعت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الى ترجمة شعور الجميع بالمسؤولية الوطنية الى مواقف مؤثرة في وضع حل للأزمة الحالية بالاستجابة لمتطلبات الاصلاح وفق الخارطة التي تكرر الحديث بشأنها، مؤكدة أن ذلك يشكّل المخرج الصحيح من هذه الازمة لو اريد انهاؤها بنتيجة مقبولة.

ونقل وكيل المرجعية في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة عن المرجعية قولها، إنّ "المطلوب من الجميع أن يفكروا ملياً فيما يمكن أن تؤول اليه الأوضاع اذا لم يتم وضع حد لها بسبب الاصرار على بعض المواقف ورفض التزحزح عنها"، لافتا الى أن "من المتوقع أن يؤدّي ذلك الى تفاقم المشاكل في مختلف جوانبها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يفسح المجال للآخرين بمزيد من التدخل في شؤون البلد وانتهاز الفرصة لتحقيق مطامعهم فيه".



وأضاف، ان "شعور الجميع بالمسؤولية الوطنية وترجمة هذا الشعور الى مواقف مؤثرة في وضع حل للأزمة الحالية بالاستجابة لمتطلبات الاصلاح وفق الخارطة التي تكرر الحديث بشأنها يشكّل المخرج الصحيح من هذه الازمة لو اريد انهاؤها بنتيجة مقبولة، بعد كل التضحيات الجسيمة التي قدمها ابناء هذا البلد في مختلف الجبهات والساحات".