صرحت إيران الجمعة، أنها تستطيع التأكيد بأن طائرة البوينغ الأوكرانية التي تحطمت الأربعاء بالقرب من طهران، "لم تصب بصاروخ".
وكانت إيران قد نفت في وقت على لسان المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران قد أصيبت بصاروخ، وذلك وسط أدلة وفيديو يرصد إسقاطها بصاروخ إيراني أرض جو.
وذكر البيان الإيراني: "كل هذه التقارير حرب نفسية ضد إيران، بإمكان كل تلك الدول التي كان لها مواطنون على الطائرة إيفاد ممثلين وندعو بوينغ لإيفاد ممثلها للانضمام إلى عملية فحص الصندوق الأسود".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إنه لا يستبعد احتمال سقوط طائرة شركة الخطوط الدولية الأوكرانية في إيران هذا الأسبوع نتيجة إصابتها بصاروخ، مما أدى لمقتل جميع من كانوا على متنها، لكن ذلك لم يتأكد حتى الآن.
وأضاف الرئيس الأوكراني أنه سيتناقش مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بشأن التحقيق في وقت لاحق اليوم الجمعة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد قال الخميس، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت على الأرجح بصاروخ إيراني، وذلك استنادا إلى مصادر كندية وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الطيران الإيرانية: الصندوق الأسود تضرر وقد نطلب مساعدة دولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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