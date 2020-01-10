أمرت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، قوة الدفاع الذاتي البحرية بإرسال طائرات مدمرة ودورية إلى الشرق الأوسط في مهمة لجمع المعلومات.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أن القرار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في أواخر العام الماضي، يهدف إلى المساعدة في تأمين المرور الآمن للسفن التجارية اليابانية عبر المياه في المنطقة وسط الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، على الرغم من أن المخاوف من نشوب صراع شامل قد بدأت تتراجع.
وذكرت وكالة "رويترز" أن زير الدفاع الياباني، تارو كونو، أمر بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز بي-3 سي في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.
وقال كونو للصحفيين إن طائرتي الدورية ستغادران اليابان غدا السبت وتبدآن عملياتهما في 20 يناير/ كانون الثاني. وأضاف أن المدمرة ستغادر اليابان متجهة إلى المنطقة في الثاني من فبراير/ شباط، وتبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر.
وكان يتعين على كونو إصدار أمر خاص لنشر القوات للسماح لها باستخدام الأسلحة لحماية السفن المعرضة للخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الياباني يأمر بنشر قوات 'الدفاع الذاتي' في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.