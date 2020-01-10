توقعات صادمة بشأن أسعار النفط في 2020

توقع مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الجمعة، أن تتلقى سوق النفط العالمية إمدادات جيدة في العام 2020، مشيرا الى أن نمو الطلب قد يظل ضعيفا مما سيكبح أسعار الذهب الأسود.
وأضاف، أن "هناك فائضا مفترضا بمليون برميل يوميا من النفط، مما سيكفل تلقي السوق العالمية إمدادات جيدة"
وأشار إلى أن "الإنتاج من خارج أوبك قوي جدا. ما زلنا نتوقع أن يأتي الإنتاج، ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل ومن النرويج وكندا ودول أخرى وتابع: "بالتالي، يمكنني أن أقول إن الأسواق، في رأيي، مزودة جيدة جدا بالنفط، ونتيجة لذلك، نتوقع أن تبقى الأسعار عند 65 دولارا للبرميل".
وكانت العقود الآجلة لخام برنت تجاوزت 70 دولارا للبرميل بعد أن قتلت ضربة جوية أمريكية قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا في العراق الجمعة الماضية مما صعد التوترات في الشرق الأوسط. لكن الأسعار سرعان ما هدأت بعد انحسار خطر اندلاع حرب جديدة في الخليج.
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