فرقة مشاة عسكرية تنفذ حملة كبرى لتنظيف شارع الرشيد وسط ترحيب المتظاهرين

وقالت الخلية في بيان تلق5ت الخليج 365، "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بعمليات أمنية في العاصمة لادامة الاستقرار وافشال أي محاولة لزعزعة الأمن، نظمت فرقة المشاة الحادية عشرة قيادة عمليات بغداد حملة كبرى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتنظيف شارع الرشيد".

وأضافت، "سخرت جهودها وإمكانياتها من عجلات وموارد بشرية خلال هذه الحملة، كما عملت على أدامة بعض الاسيجة في هذا الشارع، وسط ترحيب كبير من قبل المتظاهرين والأهالي الذين اشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قواتنا الأمنية خاصة خلال هذه الفترة".