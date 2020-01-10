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تيتانيك تخضع لحماية دولية.. فكيف تبدو بعد 100 عام على تحطمها؟ (صور)

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بعد مرور أكثر من مئة عام على غرق السفينة تيتانيك الشهيرة خلال رحلتها الأولى من لندن إلى نيويورك، تضافرت بعض البلدان لحماية موقع الحطام.

 السفينة تيتانيك اصطدمت بجبل جليدي وغرقت في رحلتها الأولى. وقد توفي أكثر من 1500 من الركاب وأفراد الطاقم. (NOAA)

 

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 19 كانون الأول أن اتفاقية دولية أبرمتها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا قد دخلت حيز التنفيذ للقيام بتلك المهمة.

 

 

بلغ طول السفينة تيتانيك 270 مترا، وأزاحت 52 ألف طن من المياه. (© AP Images)

تنص الاتفاقية، التي تسمى رسميًا "الاتفاقية الخاصة بسفينة البريد الملكي الغارقة تيتانيك"، على أن الدول قد وافقت على حماية موقع الحطام من النهب وغيره من عمليات الإنقاذ غير الخاضعة للقوانين المُنظِمة.

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آثار وأدوات من السفينة تايتانيك، من اليسار: خاتم زواج وقلادة عنق؛ فنجان من الدرجة الثالثة؛ وساعة جيب. (© AP Images)

 

 

وتهدف الاتفاقية إلى إبقاء القطع والأشياء من سفينة تيتانيك على حالها حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع عليها.

وصرّحت وزارة الخارجية الأميركية بأن "سفينة البريد الملكي تيتانيك لها أهمية تاريخية وثقافية وعلمية عظيمة على المستويين الوطني والدولي، وتستحق أن تحظى بالحماية المناسبة."

 

 

البروفيسور روبرت بالارد، الذي ساعد في إعادة اكتشاف السفينة تيتانيك في العام 1985، يشير إلى لقطات مصورة لحطام السفينة. الاتفاقية الجديدة ستساعد في حماية الحطام من النهب. (© Peter Morrison/AP Images)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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