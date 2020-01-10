بنس: إيران طلبت عدم مهاجمة أهداف أمريكية في العراق

اخذت عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني ، صداها الواسع في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص ، مع تزايد المخاوف من تصعيد عسكري دولي قد يحول بلاد الرافدين الى ساحة حرب ، تنسحب تداعياتها الوخيمة على جميع مناطق الشرق الاوسط.الديمقراطيون في اميركا رفضوا التحركات السياسية للرئيس دونالد ترامب ، فيما تتواصل مساعيهم داخل مجلس النواب لحد قدرة ترامب في التحركات العسكرية ، بعدما اثارت عملية اغتيال سليماني ، المخاوف من اندلاع حرب اميركية ايرانية ، خاصة بعد تنفيذ طهران لعملية قصف صاروخي على قواعد اميركية في العراق.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ، إن الأمريكيين أصبحوا الآن أكثر أمنا بعد اغتيال سليماني ، لكنه لوح بالحصول على معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران طلبت من اذرع موالية لها عدم مهاجمة أهداف أمريكية ومدنيين.



وفي وقت تتصاعد اسهم الازمة الاقليمية يهدد الحرس الثوري الايراني بامكانية تنفيذ ماوصفه بـ "الانتقام الشديد" بعد تنفيذه مسبقا عملية قصف صاروخي فجر الاربعاء مستهدفا قاعدة عين الاسد كرد على اغتيال الجنرال قاسم سليماني ، فيما شدد على ان إيران ودول محور المقاومة لن تهدر أي فرصة للهجوم على المعتدين" بحسب وصفه.

وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال ان عدد الصواريخ الساقطة على القواعد العسكرية في العراق ، ستة عشر صاروخا باليستيا ، وان اضرار القصف الايراني اقتصرت على تدمير مروحية عسكرية وخيام ومواقف للسيارات ، فيما نوه بأن الجيش الأمريكي لا يزال في حالة تأهب.

التحالف الدولي لم يكن بعيدا عن الاحداث الجارية ، حيث اعلن تعليق أنشطته العسكرية في العراق والتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف جنود التحالف ، مستدركا بانه سيواصل انشطة دول التحالف الأخرى بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة وتحقيق الاستقرار وتعطيل تمويله.