الخالصي: قرار إخراج القوات الأميركية قرارنا

وكتب الخالصي على صفحته في تويتر تغريدة تابعتها الخليج 365، "يخرج المتظاهرون وشعارهم مجلس النواب لا يمثلنا، وهو الحق لمجلس جاء بالتزوير ويمارس الفساد ويروجه الاحتلال، وهو الأخطر في العملية السياسية العميلة".وأضاف، "لكن قرار إخراج القوات الأمريكية هو قرارنا، ويجب ان يؤكده كل وطني غيور، فالحذر من لعبة العملاء لاستغلال إرادتنا لإبقاء المحتلين أو لإضفاء الشرعية على المجلس الفاسد والعملية السياسية".

وصوَت مجلس النواب، الاحد (4 كانون الثاني 2020) على قرار نيابي يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.