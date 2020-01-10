أكد المرجع الديني جواد الخالصي، الجمعة، أن قرار إخراج القوات الأمريكية هو قرارنا، ويجب ان يؤكده كل وطني غيور.
وكتب الخالصي على صفحته في تويتر تغريدة تابعتها الخليج 365، "يخرج المتظاهرون وشعارهم مجلس النواب لا يمثلنا، وهو الحق لمجلس جاء بالتزوير ويمارس الفساد ويروجه الاحتلال، وهو الأخطر في العملية السياسية العميلة".
وأضاف، "لكن قرار إخراج القوات الأمريكية هو قرارنا، ويجب ان يؤكده كل وطني غيور، فالحذر من لعبة العملاء لاستغلال إرادتنا لإبقاء المحتلين أو لإضفاء الشرعية على المجلس الفاسد والعملية السياسية".
وأضاف، "لكن قرار إخراج القوات الأمريكية هو قرارنا، ويجب ان يؤكده كل وطني غيور، فالحذر من لعبة العملاء لاستغلال إرادتنا لإبقاء المحتلين أو لإضفاء الشرعية على المجلس الفاسد والعملية السياسية".
وصوَت مجلس النواب، الاحد (4 كانون الثاني 2020) على قرار نيابي يلزم الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخالصي: قرار إخراج القوات الأميركية قرارنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.