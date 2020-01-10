ذي قار.. انتشار امني كثيف في مداخل ومخارج الناصرية

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "محافظة ذي قار تشهد، صباح اليوم، انتشارا امنيا كثيفا في مداخل ومخارج الناصرية".

واشار المصدر، الى "فرض اطواق امنية بثلاثة خطوط عسكرية يحيط الطرق الخارجية"، موضحا أن "المتظاهرين المتواجدين في ساحة الحبوبي".



وتدخل التظاهرات في العراق، اليوم الجمعة العاشر من كانون الثاني، (يومها المائة)، منذ انطلاقها في الأول من تشرين الأول الماضي، قبل أن تتراجع لبعض الوقت ثمّ تستأنف يوم 25 من الشهر ذاته، ومن المتوقع أن تشهد بغداد وبعض محافظات جنوب العراق، تظاهرة مليونية دعا اليها ناشطون.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق بينها ذي قار ، احتجاجاتهم رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.



ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.