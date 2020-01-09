بومبيو لعبد المهدي: سنحرص على حماية الشعبين الامريكي والعراقي ومصالحنا

اكد وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الجمعة، حرص بلاده على حماية الشعبين الامريكي والعراقي ومصالحهما. ونقلت وسائل اعلامية ان " وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اجرى مساء اليوم اصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي". واضاف ان "بومبيو اكد عبد المهدي حرص الولايات المتحدة على حماية الشعبين الامريكي والعراقي ومصالحنا". وندد بومبيو "بالهجوم الايراني على سيادة العراق".

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