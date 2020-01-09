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في 5 دقائق.. اتلتيكو يفتح شوارع برشلونة ويصل لنهائي السوبر

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2020-01-09 | 21:56

في 5 دقائق.. اتلتيكو يفتح شوارع برشلونة ويصل لنهائي السوبر

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في ريمونتادا مجنونة، نجح فريق اتلتيكو مدريد بقلب الطاولة على والتغلب عليه 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة ضمن نصف نهائي كأس السوبر السباني.
اتلتيكو افتتح التسجيل اولاً عن طريق خورخي كوكي في الدقيقة 46، ليعود برشلونة بقوة ويسجل هدفين عن طريق ليونيل في الدقيقة 51 وانطوان جريزمن في الدقيقة 62.

بعدها انتفض اتلتيكو مدريد وفتح شوارع في دفاعات برشلونة ليسجل هدف التعديل عن طريق الفارو من ركلة جزاء في الدقيقة 81 ثم جاء الدور على زميله انخيل كوريا ليسجل هدف الفوز الثالث في الدقيقة 86.


وسيواجه اتلتيكو مدريد فريق في النهائي يوم الاحد المقبل على ذات الملعب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان ريال مدريد قد تغلب على فالنسيا 3-1، امس الأربعاء.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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