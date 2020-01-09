في 5 دقائق.. اتلتيكو يفتح شوارع برشلونة ويصل لنهائي السوبر

اتلتيكو افتتح التسجيل اولاً عن طريق خورخي كوكي في الدقيقة 46، ليعود برشلونة بقوة ويسجل هدفين عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 51 وانطوان جريزمن في الدقيقة 62.

بعدها انتفض اتلتيكو مدريد وفتح شوارع في دفاعات برشلونة ليسجل هدف التعديل عن طريق الفارو موراتا من ركلة جزاء في الدقيقة 81 ثم جاء الدور على زميله انخيل كوريا ليسجل هدف الفوز الثالث في الدقيقة 86.



وسيواجه اتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد في النهائي يوم الاحد المقبل على ذات الملعب في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان ريال مدريد قد تغلب على فالنسيا 3-1، امس الأربعاء.

