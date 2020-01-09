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2020-01-09 | 21:56
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في ريمونتادا مجنونة، نجح فريق اتلتيكو مدريد بقلب الطاولة على برشلونة والتغلب عليه 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية ضمن نصف نهائي كأس السوبر السباني.
بعدها انتفض اتلتيكو مدريد وفتح شوارع في دفاعات برشلونة ليسجل هدف التعديل عن طريق الفارو موراتا من ركلة جزاء في الدقيقة 81 ثم جاء الدور على زميله انخيل كوريا ليسجل هدف الفوز الثالث في الدقيقة 86.
وسيواجه اتلتيكو مدريد فريق ريال مدريد في النهائي يوم الاحد المقبل على ذات الملعب في تمام الساعة التاسعة مساءً.
وكان ريال مدريد قد تغلب على فالنسيا 3-1، امس الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر في 5 دقائق.. اتلتيكو يفتح شوارع برشلونة ويصل لنهائي السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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