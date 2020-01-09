'داعش' يختطف ثلاثة اشخاص بعد تعرضه لقرية شمال منفذ الوليد الحدودي

افاد مصدر امني، الخميس، بأن تنظيم "داعش" اختطف ثلاثة اشخاص بعد تعرضه لقرية شمال منفذ الوليد الحدودي. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "تنظيم داعش اقدم مساء اليوم على خطف ثلاثة اشخاص بعد تعرضه لقرية سوسن عبادة شمال منفذ الوليد الحدودي". واضاف ان "عناصر التنظيم لاذوا الى عمق صحراء الانبار".

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