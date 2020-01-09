كندا: الطائرة الاوكرانية اصيبت بصاروخ ايراني ارض-جو

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الخميس، أن لديه معلومات مخابراتية من مصادر متعددة تقول إن إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية.
وقال ترودو في تصريح صحافي ان "الطائرة الاوكرانية اصيبت بصاروخ ايراني وفق معلوماتنا"، مبينا ان "هذا حصل عن طريق الخطأ".
واضاف ان "الصاروخ الذي اصيب الطائرة هو ارض جو".
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، وعد ترودو أهالي الضحايا الكنديين في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران، بكشف دقيق عن ملابسات الحادث الذي وقع بالقرب من طهران.
ونقل عن ترودو قوله: "ستواصل حكومتنا التعاون بشكل وثيق مع شركاء دوليين لضمان التحقيق، على نحو دقيق في الحادث، والإجابة على أسئلة الكنديين"، مشيرا إلى أن وزير خارجيته فرانسوا فيليب شامبان يجري اتصالات مع الحكومة الأوكرانية وسلطات أخرى مهمة.
يشار إلى أن حادث تحطم طائرة بوينغ 737 قرب طهران، أسفر عن مقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصا، بينهم 63 كنديا.
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