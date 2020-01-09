اعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن تحرير مخطوفة والقبض على الخاطف.
وقال مدير اعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز قيادة شرطة بغداد تمكنت من القبض على خاطف فتاة البالغة من العمر (16) عاما، وتحرير المخطوفه"، مبينا ان "ذلك تم بوقت قياسي وبمتابعة من قبل مدير شرطة بغداد الرصافة ومدير قسم شرطة المدائن وبالتعاون مع استخبارات المدائن تم القاء القبض على خاطف".
وفي ذات السياق، اكد ناصر ان "المفارز التابعة لقيادة شرطة بغداد تمكنت من القاء القبض على متهمين وفق مواد قانونية مختلفة (52)"، مشيرا الى انه "تم اجراء ممارسات امنية بلغت ( 302 ) حيث نشر خلالها عدة مفارز مدنية وتفتيش العجلات ونصب سيطرات مفاجئة لتأمين قاطع المسؤولية".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بغداد تعلن عن تحرير مخطوفة والقبض على الخاطف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.