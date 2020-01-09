مقتل مخلّص جمركي بهجوم مسلح في مندلي

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مخلّصا جمركيا قتل بهجوم مسلح في ناحية مندلي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه مخلّص جمركيا في ناحية مندلي شرقي ديالى ما ادى الى مقتله في الحال"، مبينا ان "المخلّص يعمل في منفذ مندلي الحدودي".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".