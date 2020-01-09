10 فرق اطفاء تتمكن من اخماد حريق جميلة

افاد مصدر امني، الخميس، بان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق منطقة جميلة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "10 فرق اطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع داخل مخزن للعطور بمنطقة جميلة شرقي بغداد".

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واضاف المصدر ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.