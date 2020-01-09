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10 فرق اطفاء تتمكن من اخماد حريق جميلة

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افاد مصدر امني، الخميس، بان فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق منطقة جميلة شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "10 فرق اطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع داخل مخزن للعطور بمنطقة جميلة شرقي بغداد".

 

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واضاف المصدر ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

 

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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