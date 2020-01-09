موسكو: خرق واشنطن للقانون الدولي سيؤدي إلى عواقب خطيرة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي، أن اغتيال واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني خرق للقانون الدولي سيؤدي لعواقب خطيرة. يتبع..

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