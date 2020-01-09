اندلاع حريق داخل فندق وسط كربلاء

اندلع حريق، مساء الخميس، بأحد الفنادق في المدينة القديمة وسط محافظة كربلاء.
وقال مصدر امني في حديث لـ الخليج 365، إن حريقاً اندلع في أحد الفنادق بشارع السدرة وسط المدينة القديمة في كربلاء.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن قوة من الدفاع المدني اخلت النزلاء من الفندق وبدأت بإخماد الحريق.
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات الاخرى تشهد بين فترة واخرى اندلاع حرائق عدة لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن قوة من الدفاع المدني اخلت النزلاء من الفندق وبدأت بإخماد الحريق.
يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات الاخرى تشهد بين فترة واخرى اندلاع حرائق عدة لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية الكبيرة، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.
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