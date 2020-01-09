بيلوسي: على الإدارة الأمريكية خفض التصعيد مع إيران

أكدت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، الخميس، أن على الإدارة الأمريكية خفض التصعيد مع إيران، مشيرة أن حماية الأمريكيين هي مسؤوليتنا في الكونغرس.
وقالت بيلوسي في مؤتمر صحافي إن "على الإدارة الأمريكية خفض التصعيد مع إيران وما زلنا نبحث عن إجابات حول عملية مقتل سليماني"، موضحة أن "حماية الأمريكيين هي مسؤوليتنا في الكونغرس وما جرى تصعيد من قبل الإدراة الأمريكية لا نقبله".
وأضافت أن "إدراة ترامب نفذت ضربة عسكرية في العراق دون استشارتنا وقد عرضت الأمريكيين للخطر".
واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين، فجر الجمعة (5 كانون الاول 2020)، بغارة امريكية قرب مطار بغداد الدولي.
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