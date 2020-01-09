فوز دراماتيكي للسعودية على اليابان في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً

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2020-01-09 | 16:28
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نجح منتخب السعودية في تحقيق فوز درامتايكي على اليابان 2-1 على ستاد ثاماسات في رانغسيت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2020 في تايلاند.
وسجل أيمن الخليف د (48) ومختار علي د (88 من ضربة جزاء) هدفي السعودية، في حين أحرز ريوتارو ميشينو د (56) هدف اليابان.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً تعادل قطر مع سوريا 2-2 على ذات الملعب.
وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين بقي رصيد اليابان خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي السعودية مع قطر، وسوريا مع اليابان.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً تعادل قطر مع سوريا 2-2 على ذات الملعب.
وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين بقي رصيد اليابان خالياً من النقاط.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي السعودية مع قطر، وسوريا مع اليابان.
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.