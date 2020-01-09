فوز دراماتيكي للسعودية على اليابان في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً

وسجل أيمن الخليف د (48) ومختار علي د (88 من ضربة جزاء) هدفي السعودية، في حين أحرز ريوتارو ميشينو د (56) هدف اليابان.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضاً تعادل قطر مع سوريا 2-2 على ذات الملعب.



وتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطة لكل من سوريا وقطر، في حين بقي رصيد اليابان خالياً من النقاط.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي السعودية مع قطر، وسوريا مع اليابان.

