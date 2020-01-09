الامم المتحدة: يجب ايقاف القتل والاختطاف واستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين

أكدت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، الخميس، على وجوب ايقاف "القتل والاختطاف واستخدام الذخيرة الحية" ضد المتظاهرين. وقالت البعثة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ينبغي الا تخلص التطورات الأمنية الاقليمية الاولويات المحلية ومتطلبات الاصلاح صوت الشعب الذي يعبر عنه بسلام". وتابعت، "يجب ايقاف عمليات القتل والاختطاف واستخدام الذخيرة الحية والتهديدات ضد المتظاهرين، ويجب ايقاف مرتكبي الجرائم".

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