عماد محسن عن انتقاله للهلال: تجربة جديدة مع نادٍ كبير في افريقيا

وانتقل محسن الى صفوف الهلال السوداني قادماً من نادي الزوراء.

وقال محسن في تدوينة على "انستغرام"، "تجربة جديده مع نادي كبير في افريقيا الهلال السوداني".

وأضاف "ادعو من الله ان اوفق بها شكرا لكل من ساندني من الجماهير العراقية وشكرا لصديقي الوكيل المميز الذي كان له دور في هذه الصفقة .. تحياتي للجميع".



ويترقّب الهلال شهادة النقل الدولية حتى يتمكّن اللاعب من اللحاق بمباراة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلي المقرّر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.