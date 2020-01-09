اخبار العالم / اخبار العراق

عماد محسن عن انتقاله للهلال: تجربة جديدة مع نادٍ كبير في افريقيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

2020-01-09 | 16:00

عماد محسن عن انتقاله للهلال: تجربة جديدة مع نادٍ كبير في افريقيا

766 مشاهدة

Advertisements
علق اللاعب العراقي، عماد محسن، على انتقاله لصفوف نادي الهلال السوداني خلال الانتقالات الشتوية الجارية.
وانتقل محسن الى صفوف الهلال السوداني قادماً من نادي الزوراء.

وقال محسن في تدوينة على "انستغرام"، "تجربة جديده مع نادي كبير في افريقيا الهلال السوداني".

وأضاف "ادعو من الله ان اوفق بها شكرا لكل من ساندني من الجماهير العراقية وشكرا لصديقي الوكيل المميز الذي كان له دور في هذه الصفقة .. تحياتي للجميع".


ويترقّب الهلال شهادة النقل الدولية حتى يتمكّن اللاعب من اللحاق بمباراة الفريق المرتقبة أمام النجم الساحلي المقرّر لها السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

 

محمد خليل المحرر: محمد خليل
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عماد محسن عن انتقاله للهلال: تجربة جديدة مع نادٍ كبير في افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا