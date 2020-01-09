الناتو: توسيع وجودنا في الشرق الأوسط قد يشمل أولا تدريب القوات المحلية

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن توسيع الناتو وجوده في الشرق الأوسط قد يشمل بالدرجة الأولى تدريب القوات المحلية على محاربة الإرهاب.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه يعتزم التوجه إلى الناتو بطلب أن "يشارك بشكل أكبر بكثير" في أحداث الشرق الأوسط، بعد ضرب إيران أهدافا عسكرية للولايات المتحدة في العراق ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.
ولاحقا، أعلن الناتو أن ترامب، طلب رسميا من ستولتنيرغ، في اتصال هاتفي، توسيع وجود حلف شمال الأطلسي في المنطقة.
واتفق الجانبان، حسب بيان للحلف، "على أن الناتو بإمكانه تقديم إسهام أكبر في إرساء الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي، ومواصلة الاتصالات الوثيقة حول هذه المسألة".
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