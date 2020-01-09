الناتو: توسيع وجودنا في الشرق الأوسط قد يشمل أولا تدريب القوات المحلية

وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء رومانيا، لودوفيك أوربان، إن تكثيف مشاركة الناتو في جهود الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب "قد يشمل بالدرجة الأولى تدريب القوات المحلية على أن تحارب بنفسها الإرهابيين".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أنه يعتزم التوجه إلى الناتو بطلب أن "يشارك بشكل أكبر بكثير" في أحداث الشرق الأوسط، بعد ضرب إيران أهدافا عسكرية للولايات المتحدة في العراق ردا على اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني.

ولاحقا، أعلن الناتو أن ترامب، طلب رسميا من ستولتنيرغ، في اتصال هاتفي، توسيع وجود حلف شمال الأطلسي في المنطقة.

واتفق الجانبان، حسب بيان للحلف، "على أن الناتو بإمكانه تقديم إسهام أكبر في إرساء الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي، ومواصلة الاتصالات الوثيقة حول هذه المسألة".