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2020-01-09 | 15:42
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وقال شوكان في حديث للسومرية نيوز، "وافقت على الانضمام لصفوف فريق كاظمة الكويتي لتمثيل الفريق خلال الموسم الحالي".واوضح بالقول، "الاتفاق تم على تمثيل الفريق على سبيل الاعارة لمرحلة واحدة"، مبيناً ان "كاظمة يعتبر تحدٍ جديد اسعى من خلاله لاثبات الذات".
ويشهد الدوري العراقي هجرة كبيرة للاعبيه بعد توقف البطولة منذ تشرين الاول الماضي بسبب التظاهرات التي تشهدها اغلب محافظات البلاد.
تجدر الاشارة الى ان الدوري الكويتي يضم ثلاثة لاعبين عراقيين هذا الموسم وهم امجد عطوان وعلاء عباس، لاعبا الكويت وكذلك محمد شوكان.
ويعد هذا الاحتراف الخارجي هو الثاني لشوكان بعدما انتقل الى صفوف الرمثا الاردني موسم 2017/ 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر شوكان يوافق على عرض كويتي.. ويؤكد: ابحث عن تحدٍ جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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