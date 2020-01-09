البرلمان يعلن جدول اعمال جلسة السبت

اعلن مجلس النواب جدول اعمال جلسته المقررة السبت المقبل. ويتضمن جدول الاعمال التصويت على مقترحات قوانين، منها استكمال التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.

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