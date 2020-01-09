قطع جزئي لطريق حيوي وسط بغداد بسبب تظاهرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية اقدمت، اليوم، على قطع الطريق الذي يربط بين ساحتي الفردوس وكهرمانة وسط بغداد".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عنم اسمه، أن "القطع جاء بسبب تظاهرة تطالب الجهات المعنية بالتدخل لمعرفة مصير ناشط مدني اعتقبل قبل ايام".