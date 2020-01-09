ترامب: آمل أن يصوت الجمهوريون ضد مشروع قرار بيلوسي للحد من صلاحياتي

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله أن يصوت الجمهوريون ضد مشروع قرار رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، للحد من صلاحياته بشأن إعلان الحرب. وكتب الرئيس الأمريكي على صفحته في "تويتر"، اليوم الخميس: "آمل أن يصوت جميع الأعضاء الجمهوريين بمجلس النواب ضد قرار نانسي بيلوسي المجنونة بشأن صلاحيات الحرب". وأضاف ترامب: "أتذكر أيضا سرعتها واندفاعها للتصويت على خدعة العزل وإتمامها. لكنها لم ترسل الاتهامات إلى مجلس الشيوخ قط. مجرد احتيال ديمقراطي آخر".



وكانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي أعلنت، أمس الأربعاء، أن المجلس سيجري تصويتا، الخميس، على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران. وكانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي أعلنت، أمس الأربعاء، أن المجلس سيجري تصويتا، الخميس، على مشروع قانون يهدف للحد من أعمال ترامب العسكرية فيما يتعلق بإيران.

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