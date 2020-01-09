بالوثيقة.. البرلمان يخاطب الخارجية للاستفسار عن اجراءاتها بشأن الاحداث الاخيرة

تنشر الخليج 365، وثيقة موقعة باسم النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي يخاطب فيها وزارة الخارجية. وتتضمن الوثيقة، الاستفسار عن اجراءات الوزارة بشأن الاحداث الاخيرة منها القصف الاميركي قرب مطار بغداد. واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين، فجر الجمعة (5 كانون الاول 2020)، بغارة امريكية قرب مطار بغداد الدولي.

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