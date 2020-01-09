اوغلو: لا نريد للعراق ان يكون ساحة صراع لقوى خارجية

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، الخميس، أن بلاده لا تريد للعراق ان يكون ساحة صراع لقوى خارجية، معتبراً أن العراق ليس وحيداً وسنعمل معه.
وقال اوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في بغداد مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، وتابعته الخليج 365، "لا نريد للعراق ان يكون ساحة صراع لقوى خارجية، وهو ليس وحيداً وسنعمل معه لتخطي كل الصعاب".
وأضاف "سنساهم في ارساء الاستقرار في العراق"، مشداً على "احترام سيادة العراق واستقراره".
وكان اوغلو وصل، صباح اليوم الخميس، الى بغداد في زيارة رسمية.
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