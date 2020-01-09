أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الخميس، أن العراق يرفض الهجمات داخل اراضيه، لافتا الى أن اي تصعيد في المنطقة يساعد على عودة الارهابيين.
وأضاف الحكيم، أن "المحادثات شملت الأحداث الأخيرة في العراق والمنطقة"، لافتا الى أن "العراق يشدد على احترام سيادته من جميع الاطراف، وأن اي تصعيد في المنطقة يساعد على عودة الارهابيين".
ووصل في وقت سابق من، اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو الى العاصمة بغداد، والتقى حين وصوله رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وعدد من المسؤولين لبحث الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وايران، والهجمات التي تعرضت لها الاراضي العراقية بسبب ذلك الصراع.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: العراق يرفض الهجمات داخل اراضيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.