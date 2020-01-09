التحالف الدولي يعلق أنشطته العسكرية ضد 'داعش'

أعلن التحالف الدولي ضد "داعش" تعليق أنشطته العسكرية في العراق حاليا، للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف جنود التحالف.
ووفق سلسلة من التغريدات عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، لفت التحالف الدولي إلى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء العراقيين ودعم عملياتهم ضد "داعش"، مشيرا إلى أنه يركز جهوده في 5 مجالات، قائلا: "على الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، إلا أن الأنشطة الأخرى تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار وتعطيل تمويله".
وقال التحالف الدولي: "ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحا لها البقاء في العراق"، والذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 يناير الماضي.
وأعرب التحالف الدولي عن اعتقاده أن المصلحة المشتركة لجميع شركاء التحالف، من بينهم العراق، هي مواصلة القتال ضد "داعش".
وقال التحالف الدولي: "ننتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحا لها البقاء في العراق"، والذي أقره البرلمان العراقي يوم الأحد 5 يناير الماضي.
وأعرب التحالف الدولي عن اعتقاده أن المصلحة المشتركة لجميع شركاء التحالف، من بينهم العراق، هي مواصلة القتال ضد "داعش".
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