الخزعلي: استهداف السفارة امس من عمل المخابرات الامريكية وليس المقاومة

رجح امين عام عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الخميس، أن يكون استهداف السفارة الامريكية ببغداد بصاروخين امس من عمل المخابرات الامريكية. ونفى الخزعلي نية "المقاومة العراقية" استهداف اي بعثة دبلوماسية، فيما اشار الى أن ساعة الصفر لعمليات الثأر لأبي مهدي المهنس لم تنطلق بعد، مجددا التهديد برد مزلزل. وأدناه نص بيان الخزعلي:



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