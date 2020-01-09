عبد المهدي في عيد الشرطة: أدوا مهمة اضافية صعبة الى جانب مهمتهم الاساسية

هنأ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الخميس، الشرطة العراقية بعيد تأسيسها الثامن والتسعين، فيما اشار الى ان جهاز الشرطة ادى مهمة اضافية صعبة الى جانب مهمته الاساسية.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نتقدم بأسمى التهاني والتبريكات لجميع منتسبي الشرطة العراقية بحلول الذكرى الثامنة والتسعين لتأسيسها"، مبينا ان "الشرطة الاتحادية والمحلية وقفتا وقفتهما المشهودة بمشاركة اخوتهم في القوات المسلحة بوجه عصابات الارهاب واختلطت دماؤهم مع دماء اخوتهم الشهداء والجرحى في معارك النصر".

واضاف "هنيئا لهم موقفهم الوطني الشجاع الذي يسجله التأريخ بأحرف من نور، فقد أدوا مهمة اضافية صعبة الى جانب مهمتهم الاساسية بحفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون وتقديم العديد من الخدمات لأبناء الشعب العراقي"، موضحا ان "تطوير جهاز الشرطة هو أحد اهداف هذه الحكومة وقد اولينا تشكيلات الشرطة وصنوفها اهتماما خاصا لتمكينها من القيام بواجباتها ولتكون وجها حضاريا مشرقا للدولة وتقوم بدورها على أحسن وجه بتوفير الأمن وتطبيق القانون وفرض هيبته ومحاربة الجريمة والفساد، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في انجاز الوثائق وتسريعها وتجاوز حلقات الروتين".