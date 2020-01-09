تويتر يحذف حساباً مزيفاً لرئيس الجمهورية

اعلن مركز الاعلام الرقم DMC، الخميس، ان منصة تويتر حذفت حساباً مزيفاً يدّعي انه يعود لرئيس جمهورية العراق برهم صالح .

وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحساب الذي تم انشاؤه في تشرين الاول من عام 2018 ، كان ينشر اخباراً وتغريدات مزيفة، فضلا عن تصريحات مفبركة ينسبها لرئيس الجمهورية".

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واضاف المركز ان "الحساب المزيف نشر عدة تغريدات بعد قصف ايران لقاعدة الاسد تفاعل معها المئات من المغردين وتسببت بلغط وجدل وتم تناقلها في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، بل واعتمدتها بعض المؤسسات الاعلامية العراقية".

ودعا المركز "وسائل الاعلام الى تدقيق الحسابات وعائديتها قبل اعتماد التغريدات للمسؤولين والسياسيين"، لافتا الى ان "رئيس جمهورية العراق برهم صالح لديه حساب موثق وتم انشاؤه منذ عام 2009".