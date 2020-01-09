اعلن مركز الاعلام الرقم DMC، الخميس، ان منصة تويتر حذفت حساباً مزيفاً يدّعي انه يعود لرئيس جمهورية العراق برهم صالح .
وقال المركز في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الحساب الذي تم انشاؤه في تشرين الاول من عام 2018 ، كان ينشر اخباراً وتغريدات مزيفة، فضلا عن تصريحات مفبركة ينسبها لرئيس الجمهورية".
واضاف المركز ان "الحساب المزيف نشر عدة تغريدات بعد قصف ايران لقاعدة الاسد تفاعل معها المئات من المغردين وتسببت بلغط وجدل وتم تناقلها في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، بل واعتمدتها بعض المؤسسات الاعلامية العراقية".
ودعا المركز "وسائل الاعلام الى تدقيق الحسابات وعائديتها قبل اعتماد التغريدات للمسؤولين والسياسيين"، لافتا الى ان "رئيس جمهورية العراق برهم صالح لديه حساب موثق وتم انشاؤه منذ عام 2009".
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يحذف حساباً مزيفاً لرئيس الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.