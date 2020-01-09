كوريا تشغل نظاماً 'على مدار الساعة' لمراقبة الاوضاع في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها ستحافظ على تشغيل نظام الاستجابة على مدار الساعة لمراقبة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عن كثب، وذلك فى ضوء تدهور الوضع الأمني في العراق بسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وقالت وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج-هوا في كلمة لها خلال أعمال اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والوحدة صباح اليوم ونقلتها وكالة أنباء "يونهاب الكورية الجنوبية" إنه حتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات للكوريين الجنوبيين في العراق.
وأعربت كانج عن اعتقادها بأنه مايزال من المبكر التفكير في إجلاء الكوريين الجنوبيين من العراق، وذلك لأن معظهم يقيمون في مواقع البناء في المناطق التي ربما لا تتأثر بهجمات محتملة من قبل الفصائل المسلحة في العراق.
مع ذلك، أكدت كانج أن حكومتها ستستعد لاحتمال إجلاء مواطنيها والحفاظ على مراقبة الأوضاع عن كثب في الوقت ذاته. وقالت:" إنه في حالات الطوارئ، سوف نستجيب بدون شك وسننظر في إرسال فريق استجابة سريعة عند الحاجة".
يُذكر أن نحو 1570 كوريا جنوبيا يقيمون في العراق حاليا ومعظهم موظفون في شركات البناء الكبرى التي فازت بعقود لمشاريع البناء في العراق مثل مشروع إنشاء مصفاة كربلاء للنفط ومشروع مدينة بسماية الجديدة.
وأعربت كانج عن اعتقادها بأنه مايزال من المبكر التفكير في إجلاء الكوريين الجنوبيين من العراق، وذلك لأن معظهم يقيمون في مواقع البناء في المناطق التي ربما لا تتأثر بهجمات محتملة من قبل الفصائل المسلحة في العراق.
مع ذلك، أكدت كانج أن حكومتها ستستعد لاحتمال إجلاء مواطنيها والحفاظ على مراقبة الأوضاع عن كثب في الوقت ذاته. وقالت:" إنه في حالات الطوارئ، سوف نستجيب بدون شك وسننظر في إرسال فريق استجابة سريعة عند الحاجة".
يُذكر أن نحو 1570 كوريا جنوبيا يقيمون في العراق حاليا ومعظهم موظفون في شركات البناء الكبرى التي فازت بعقود لمشاريع البناء في العراق مثل مشروع إنشاء مصفاة كربلاء للنفط ومشروع مدينة بسماية الجديدة.
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