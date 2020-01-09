العالمي للذهب: العراق ينهي السنة الماضية بدون شراء للذهب ويحافظ على ترتيبه

اكد المجلس العالمي للذهب، الاربعاء، ان العراق انهى السنة الماضية بدون شراء للذهب، مبينا انه حافظ على ترتيبه العالمي.

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر كانون الثاني واطلعت عليه، الخليج 365، إن "العراق لم يشتري اي كمية من الذهب خلال عام 2019"، مبينا ان "اخر شراء له كان في عام 2018 والذي اشترى بموجبه 6.5 طن ليضيفه الى احتياطياته البالغة 96.3 طن".

واضاف المجلس ان "العراق ما زال يحافظ على مركزه الخامس عربيا التي جاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا، وعلى المركز 38 عالميا من اصل 100 دول مدرجة في الاحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب".

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واشار المجلس الى ان "الولايات المتحدة الامريكية ما زالت تتربع في المركز الاول باكبر احتياطيات العالم للذهب حيث بلغت هذه الاحتياطيات 8.133.5 طنا، تليها المانيا بـ 3.366 طنا، فيما احتلت اليمن المرتبة الاخيرة وبواقع 1.6 طن".

يذكر ان مجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون اعضاءه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.