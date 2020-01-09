بنس: إيران طلبت عدم مهاجمة أهداف أمريكية في العراق

وأضاف بنس في لقاء مع شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران "طلبت من فصائل موالية لها عدم مهاجمة أهداف أمريكية ومدنيين".

وقال: "نتمنى أن تجد تلك الرسالة صدى".



وسقط صاروخان، على الأقل، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، بغداد، مساء امس الاربعاء، حيث توجد السفارة الأمريكية.

وشنت إيران فجر امس الأربعاء هجمات صاروخية استهدفت قاعدتين توجد بهما قوات أمريكية في العراق، لكن لم ترد أي تقارير حول سقوط ضحايا.