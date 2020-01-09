قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن الأمريكيين أصبحوا الآن أكثر أمنا بعد مقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني.
وأضاف بنس في لقاء مع شبكة سي بي إس نيوز الأمريكية أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران "طلبت من فصائل موالية لها عدم مهاجمة أهداف أمريكية ومدنيين".
وقال: "نتمنى أن تجد تلك الرسالة صدى".
وسقط صاروخان، على الأقل، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، بغداد، مساء امس الاربعاء، حيث توجد السفارة الأمريكية.
وقال: "نتمنى أن تجد تلك الرسالة صدى".
وسقط صاروخان، على الأقل، في المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية، بغداد، مساء امس الاربعاء، حيث توجد السفارة الأمريكية.
وشنت إيران فجر امس الأربعاء هجمات صاروخية استهدفت قاعدتين توجد بهما قوات أمريكية في العراق، لكن لم ترد أي تقارير حول سقوط ضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر بنس: إيران طلبت عدم مهاجمة أهداف أمريكية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.