العاهل الأردني يؤكد ضرورة بذل الجهود لتجاوز التوتر









اسماء السيد - عمان: اكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأربعاء ضرورة بذل كل الجهود من اجل تجاوز التوتر الذي يسود المنطقة بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة اميركية في بغداد.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله أجرى الأربعاء إتصالا هاتفيا برئيس الوزراء العراقي أكد خلاله "ضرورة بذل كل الجهود اللازمة لتجاوز التوتر وتجنيب المنطقة أي تهديد لأمنها واستقرارها".

كما اكد الملك "حرص الأردن الدائم على الحفاظ على أمن العراق واستقراره، وحماية شعبه بكل مكوناته".

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ومنذ اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة اميركية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة، تعيش المنطقة والعالم خوفاً من اندلاع حرب.

وأطلقت إيران الأربعاء 22 صاروخا على قاعدتي عين الأسد في غرب العراق، وأربيل في الشمال ردا على إغتيال واشنطن للجنرال الإيراني.

وتوالت ردود فعل حلفاء واشنطن منددة بالضربة الإيرانية بينما دعت دول أخرى الى ضبط النفس.