خامنئي: تم توجيه "صفعة" للأميركيين









اسماء السيد - طهران: أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الاربعاء أنه تم توجيه "صفعة" للولايات المتحدة مع إطلاق صواريخ بالستية ايرانية على قواعد أميركية في العراق.

وقال خامنئي في خطاب بث بشكل مباشر على التلفزيون الرسمي "الليلة الماضية، تم توجيه صفعة للاميركيين".

ويأتي ذلك بعدما كان توعد "بانتقام قاس" لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد الاسبوع الماضي.

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وبعيد منتصف الليل، أطلقت ايران سلسلة صواريخ على قواعد في العراق تضم جنودا أميركيين كما أعلن مسؤولون في واشنطن وطهران.

وأضاف خامنئي أن "هذه الضربة وحدها لا تكفي بل لابد ان يتواصل العمل لاخراج القوات الاميركية من المنطقة".

وتابع ان "التدخل الاميركي جلب التوتر وعدم الاستقرار الى المنطقة" مؤكدا أن "شعوب وحكومات المنطقة المنتخبة لا تقبل بالوجود الاميركي".