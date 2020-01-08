الأمم المتحدة: لا ينبغي أن يدفع العراق ثمن تناحرات خارجية

اسماء السيد - بغداد: دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق الأربعاء في بيان إلى ضبط النفس واستئناف الحوار، بعد القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكرتين تؤويان جنوداً أميركيين وأجانب، معتبرة أنه لا ينبغي أن يدفع العراق "ثمن تناحرات خارجية".
وقالت البعثة الأممية إن "الهجمات الصاروخية الأخيرة في محافظتي أربيل والأنبار لا تؤدي إلا إلى تصعيد الصراع، وهي تنتهك السيادة العراقية مجدداً. العنف غير المبرر له آثار
متوقعة".
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