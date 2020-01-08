الحلبوسي يدين الانتهاك الإيراني للسيادة العراقية

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بغداد: دان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الأربعاء "الانتهاك الإيراني للسيادة" في بلاده، وهو ابن محافظة الأنبار حيث قاعدة عين الأسد التي تعرضت لقصف صاروخي إيراني فجراً رداً على اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال الحلبوسي في بيان "نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة الأطراف المتنازعة استخدام الساحة العراقية في تصفية الحسابات"، داعياً الحكومة إلى "اتخاذ الإجراءات والتدابير السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لإيقاف مثل هذه الاعتداءات".