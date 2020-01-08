باريس تدين "الهجمات" الايرانية في العراق وتدعو الى "خفض التصعيد"

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باريس: دانت فرنسا الأربعاء الضربات الإيرانية على قواعد ينتشر فيها جنود أميركيون في العراق داعية إلى "خفض التصعيد" في حين يتوقع صدور رد فعل عن الرئيس الأميركي في الساعات المقبلة.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان "تدين فرنسا الهجمات التي نفذتها هذه الليلة إيران في العراق ضد مواقع للتحالف الذي يحارب داعش (...) الأولوية هي الآن أكثر من أي وقت مضى لخفض التصعيد. على دوامة العنف أن تتوقف".
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