الصين تدعو إلى ضبط النفس بعد الضربات الإيرانية في العراق

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





بكين: دعت الصين الاربعاء الى "ضبط النفس" بعد الهجمات التي شنتها ايران على قاعدتين أميركيتين في العراق ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد في الاسبوع الماضي.

قال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحافيين انه "ليس من مصلحة أي طرف ان يتفاقم الوضع في الشرق الاوسط بشكل اضافي".

يشار الى ان الصين هي احد الاطراف الرئيسة الموقعة على الاتفاق النووي الذي ابرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى وانسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في 2018. أضاف غينغ "ندعو الأطراف المعنية الى ابداء ضبط النفس".

وطالب الناطق طهران وواشنطن بحل خلافاتهما عبر "الحوار والتفاوض وبشكل سلمي". واعلنت ايران انها اطلقت ليلا صواريخ على قاعدتين تضمان جنودا أميركيين في العراق.

يندرج تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران في اطار الخلاف المتزايد بين البلدين حول البرنامج النووي الايراني. وتتابع وسائل الاعلام الصينية من كثب هذا الموضوع.

