العثور على جثة في عدة هبوط طائرة فرنسية

وتم العثور على الجثة بعد هبوط الطائرة بمطار شارل ديغول الدولي في باريس.

وأكدت الشرطة الفرنسية أن الضحية مراهق إفريقي، لم يتم التعرف على هويته، وأن التحقيق في ملابسات وفاته لا يزال مستمرا.

وتناقلت وسائل إعلام فرنسية أنباء حول أن الضحية طفل حاول الهجرة إلى فرنسا، لكن المسؤولين يقولون إنه من السابق لأوانه الحديث عن عمر الضحية.