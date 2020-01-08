العثور على جثة في عدة هبوط طائرة فرنسية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية عن العثور على جثة في عدة هبوط إحدى الطائرات حطت في باريس، قادمة من مدينة أبيدجان في ساحل العاج.
وتم العثور على الجثة بعد هبوط الطائرة بمطار شارل ديغول الدولي في باريس.
وأكدت الشرطة الفرنسية أن الضحية مراهق إفريقي، لم يتم التعرف على هويته، وأن التحقيق في ملابسات وفاته لا يزال مستمرا.
وتناقلت وسائل إعلام فرنسية أنباء حول أن الضحية طفل حاول الهجرة إلى فرنسا، لكن المسؤولين يقولون إنه من السابق لأوانه الحديث عن عمر الضحية.
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