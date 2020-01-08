قطر: نجري سلسلة اتصالات لتهدئة الوضع بين إيران وأميركا

أعلنت قطر، الأربعاء، عن متابعتها عن كثب تطورات الأحداث في المنطقة بعد ضرب إيران أهدافا أمريكية في العراق، كاشفة عن إجرائها "سلسلة اتصالات" لتهدئة الوضع.
وأضاف آل ثاني: "نسعى عبر سلسلة من الاتصالات للتشاور والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة للتهدئة وخفض التصعيد".
من جانبه، أعرب مجلس الوزراء القطري، في اجتماع عقده الأربعاء، عن قلقه إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة حاليا، مؤكدا "ضرورة إعلاء صوت العقل والحكمة وتخفيف التوتر ووقف التصعيد وضمان الأمن والاستقرار".
ودعا المجلس "لانتهاج الطرق السلمية لحل الخلافات"، وأشاد بدور جميع الأطراف الإقليمية والدولية التي تسعى في اتجاه نزع فتيل الأزمة".
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