الظروف الجوية تنهي ودية الشرطة والفيصلي الاردني

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2020-01-08 | 19:18
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تعادل الشرطة مع الفيصلي الاردني 1-1 في مباراة ودية اجريت على ملعب الاخير ضمن استعدادات القيثارة الخضراء لمباراة الشباب السعودي في البطولة العربية.
وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، ومع بداية الشوط الثاني سجل كل من الفيصلي والشرطة هدفاً ومع الظروف الجوية السيئة، اضطر حكم المباراة الى انهاء المواجهة بالتعادل الايجابي في الدقيقة 60، حفاظاً على سلامة اللاعبين بالاتفاق مع الفريقين.
ويواصل الشرطة استعداداته لمباراة الشباب السعودي في اياب دور الـ8 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس" في الـ20 من شهر كانون الثاني الجاري على ستاد الملك عبد الثاني بالقويسمة".
ويواصل الشرطة استعداداته لمباراة الشباب السعودي في اياب دور الـ8 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس" في الـ20 من شهر كانون الثاني الجاري على ستاد الملك عبد الثاني بالقويسمة".
ومُني بخسارة قاسية في مباراة الذهاب، بنتجية 6-0، حيث يحتاج فريق القيثارة الخضراء الى الفوز بفارق 7 اهداف للتأهل.
المحرر: محمد خليل
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