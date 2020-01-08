التشكيل الاساسي لريال مدريد امام فالنسيا في كأس السوبر

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2020-01-08 | 18:52
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اعلن مدرب نادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن التشكيل الاساسي لفريقه في مباراة فالنسيا بكأس السوبر الاسباني.
يذكر ان ريال مدريد يلعب في السوبر الاسباني من دون ادين هازارد وكريم بنزيما وجاريث بيل بسبب الاصابة.
وسيبدأ زيدان المباراة بالتشكيل التالي:
13. كورتوا
2. كارفاجال
4. راموس
5. فاران
8. كروس
10. مودريتش
14. كاسيميرو
15. فالفيردي
18. يوفيتش
22. إيسكو
23. ميندي مناوبون
2. كارفاجال
4. راموس
5. فاران
8. كروس
10. مودريتش
14. كاسيميرو
15. فالفيردي
18. يوفيتش
22. إيسكو
23. ميندي مناوبون
وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في السعودية.
المحرر: محمد خليل
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