التشكيل الاساسي لريال مدريد امام فالنسيا في كأس السوبر

رياضة 2020-01-08 | 18:52 3,067 مشاهدة اعلن مدرب نادي ريال مدريد ، زين الدين زيدان، عن التشكيل الاساسي لفريقه في مباراة فالنسيا بكأس السوبر الاسباني. يذكر ان ريال مدريد يلعب في السوبر الاسباني من دون ادين هازارد وكريم بنزيما وجاريث بيل بسبب الاصابة. وسيبدأ زيدان المباراة بالتشكيل التالي:

2. كارفاجال

4. راموس

5. فاران

8. كروس

10. مودريتش

14. كاسيميرو

15. فالفيردي

18. يوفيتش

22. إيسكو

23. ميندي مناوبون 13. كورتوا2. كارفاجال4. راموس5. فاران8. كروس10. مودريتش14. كاسيميرو15. فالفيردي18. يوفيتش22. إيسكو23. ميندي مناوبون وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في السعودية.

المحرر: محمد خليل

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