حكمان عراقيان يضبطان مباراتين في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً

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2020-01-08 | 18:08
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اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين العراقيين الدوليين، مهند قاسم وعلي صباح ضمن طواقم الحكام لمباريات البطولة.
وسيكون قاسم حكما رابعا في مواجهة المنتخبين القطري والسوري الذي يقام غدا الخميس في العاصمة التايلندية بانكوك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في الوقت الذي تم فيه اختيار صباح ليكون حكم فيديو في مواجهة الاردن وكوريا الشمالية الذي يجري بعد غدا الجمعة لحساب المجموعة الرابعة.
تجدر الاشارة الى ان الاتحاد الآسيوي اختار الحكمين علي صباح ومهند قاسم ضمن قائمة الحكام الذين يتولون مهمة قيادة مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاما التي تشهد تطبيق تقنية «الفار» من بداية مرحلة المجموعات في سابقة تحدث للمرة الأولى، لاسيما ان بطولة آسيا للمنتخبات الوطنية التي احتضنتها الإمارات مطلع العام الماضي قد شهدت اعتماد تلك التقنية بدء من منافسات دور ربع النهائي.
تجدر الاشارة الى ان الاتحاد الآسيوي اختار الحكمين علي صباح ومهند قاسم ضمن قائمة الحكام الذين يتولون مهمة قيادة مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاما التي تشهد تطبيق تقنية «الفار» من بداية مرحلة المجموعات في سابقة تحدث للمرة الأولى، لاسيما ان بطولة آسيا للمنتخبات الوطنية التي احتضنتها الإمارات مطلع العام الماضي قد شهدت اعتماد تلك التقنية بدء من منافسات دور ربع النهائي.
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.