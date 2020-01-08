حكمان عراقيان يضبطان مباراتين في نهائيات آسيا تحت 23 عاماً

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكمين العراقيين الدوليين، مهند قاسم وعلي صباح ضمن طواقم الحكام لمباريات البطولة.

وسيكون قاسم حكما رابعا في مواجهة المنتخبين القطري والسوري الذي يقام غدا الخميس في العاصمة التايلندية بانكوك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية، في الوقت الذي تم فيه اختيار صباح ليكون حكم فيديو في مواجهة الاردن وكوريا الشمالية الذي يجري بعد غدا الجمعة لحساب المجموعة الرابعة.



تجدر الاشارة الى ان الاتحاد الآسيوي اختار الحكمين علي صباح ومهند قاسم ضمن قائمة الحكام الذين يتولون مهمة قيادة مباريات بطولة آسيا تحت 23 عاما التي تشهد تطبيق تقنية «الفار» من بداية مرحلة المجموعات في سابقة تحدث للمرة الأولى، لاسيما ان بطولة آسيا للمنتخبات الوطنية التي احتضنتها الإمارات مطلع العام الماضي قد شهدت اعتماد تلك التقنية بدء من منافسات دور ربع النهائي.

